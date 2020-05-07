Карпати завалило снігом у травні: синоптики попередили про небезпеку. Фото

У західних областях України в четвер, 7 травня, прогнозують значну сніголавинну небезпеку – зранку там уже випало до 15 сантиметрів снігу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру. Синоптики також попередили про контрастні погодні умови та їхню небезпеку для різних регіонів.

Згідно з прогнозом, 7 травня у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, а також у Вінницькій областях йтимуть рясні дощі, а в Карпатах – значний мокрий сніг.

Крім цього, у західних областях можливі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

На сторінці у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту сповістили, що станом на ранок четверга на горі Піп Іван Чорногірський випало 15 см снігу. Температура повітря там становила -3°С. Через північно-західний вітер 14-15 м/с, хмарність і хуртовини спостерігалася обмежена видимість до 20 м.

На горі Піп Іван Чорногірський 7 травня випало 15 см снігу Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зі свого оператори компресорної станції у селі Воловець Закарпатської області теж поділилися у соцмережі знімками засніженого регіону.

Сніг у Воловці Закарпатської області Facebook/Оператор ГТС України

"Колектив станції працює в ізольованому режимі для запобігання поширенню коронавірусу. Це неабияк красиво, але трохи неочікувано побачити таку елегантність природи 7 травня", – йдеться у повідомленні на сторінці Оператора ГТС України у Facebook.

Сніг у Воловці Закарпатської області Facebook/Оператор ГТС України

Сніг у Воловці Закарпатської області Facebook/Оператор ГТС України

Водночас синоптики попередили й про погодні контрасти в Україні 7 травня. Зокрема, цього дня у більшості районів східних, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей та місцями у Дніпропетровській області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Метеорологічні попередження на території України 7 травня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах 4 травня розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.