Карпати засипало снігом: з'явилося свіже фото

Мирослав Семенюк Суспільство 10:27, 15.10.2020

У четвер, 15 жовтня, в Карпатах піднялась сильна заметіль.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів.

Вітер південно-західний 18-19 м/с. Температура повітря 0°С.

Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Скрін Facebook

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