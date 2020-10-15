Карпати засипало снігом: з'явилося свіже фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
3,5 т.
У Карпатах піднялась заметіль

У четвер, 15 жовтня, в Карпатах піднялась сильна заметіль.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів.

Вітер південно-західний 18-19 м/с. Температура повітря 0°С.

Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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