Карпати засипало снігом: з'явилося свіже фото
У четвер, 15 жовтня, в Карпатах піднялась сильна заметіль.
Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів.
Вітер південно-західний 18-19 м/с. Температура повітря 0°С.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 жовтня зима прийшла в селище Славське Львівської області.
У другій половині цього тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися. Синоптики попередили про дощі, можливий навіть сніг.
Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував в кінці тижня перші заморозки до -1 градуса.