Карпати в останній день весни засипало снігом: фото та відео вразили мережу
В українських Карпатах у неділю, 31 травня, випав сніг.
Відповідні фотографії та відео місцеві жителі опублікували в соцмережах (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Зокрема, житель селища Ворохта Олександр Голобін пожартував із приводу снігопаду в останній день весни, привітавши друзів із "Новим роком".
Він уточнив, що фото зроблені на висоті 1450 метрів під Говерлою.
У високогір'ї, як повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, спостерігалася заметіль, мороз і низька видимість.
Як писав OBOZREVATEL, високогір'я Карпат замело хуртовинами і завалило снігом також 26 травня.