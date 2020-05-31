Карпати в останній день весни засипало снігом: фото та відео вразили мережу

Дарина Дурова Суспільство 00:39, 1.06.2020

В українських Карпатах у неділю, 31 травня, випав сніг.

Відповідні фотографії та відео місцеві жителі опублікували в соцмережах (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін

Зокрема, житель селища Ворохта Олександр Голобін пожартував із приводу снігопаду в останній день весни, привітавши друзів із "Новим роком".

Він уточнив, що фото зроблені на висоті 1450 метрів під Говерлою.

Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін

У високогір'ї, як повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, спостерігалася заметіль, мороз і низька видимість.

Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Сніг у Карпатах
Facebook / Олександр Голобін
Коментарі до посту
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, високогір'я Карпат замело хуртовинами і завалило снігом також 26 травня.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Під дощем і без дистанції: на українському кордоні – черга з охочих потрапити до Польщі

На Закарпатті трапилися сутички на КПП між прикордонниками та заробітчанами. Стягнуто силовиків

Мужні, щирі, вірні: історії та обличчя воїнів, які загинули на Донбасі у травні

Зеленського не запросили на парад Перемоги в Росії: хто точно приїде

У Харкові п'яні малолітки побили вчителя і виклали відео в мережу. 18+