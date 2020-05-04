Карпати засипало снігом: синоптики попередили про заметілі і лавини. Фото

В українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.

Підтверджуюче фото з'явилося на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального пункту в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 8:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає невеликий сніг. Заметіль", – сказано в повідомленні.

У Карпатах випав сніг: є небезпека лавин Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального пункту

На горі Драгобрат 3 травня зафіксували 57 см снігового покриву. На станції Пожежевська висота снігу склала 82 см.

Скріншот

Про загрозу лавин попередили і в Укргідрометцентрі. "Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 4 травня в високогір'ї Івано-Франківської області. Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) очікується 4 травня в високогір'ї східної частини Закарпатської області", – попередили в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві 14 квітня несподівано для жителів столиці пішов мокрий сніг.

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