Головна Новини
4 травня • оновлено в 23:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Карпати засипало снігом: синоптики попередили про заметілі і лавини. Фото

Читати матеріал російською

В українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.

Підтверджуюче фото з'явилося на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального пункту в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 8:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає невеликий сніг. Заметіль", – сказано в повідомленні.

У Карпатах випав сніг: є небезпека лавин

У Карпатах випав сніг: є небезпека лавин

Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального пункту

На горі Драгобрат 3 травня зафіксували 57 см снігового покриву. На станції Пожежевська висота снігу склала 82 см.

Карпати засипало снігом: синоптики попередили про лавини

Скріншот

Про загрозу лавин попередили і в Укргідрометцентрі. "Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 4 травня в високогір'ї Івано-Франківської області. Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) очікується 4 травня в високогір'ї східної частини Закарпатської області", – попередили в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві 14 квітня несподівано для жителів столиці пішов мокрий сніг.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода в Карпатах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Погода в Карпатах Карпати Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги