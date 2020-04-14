Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото
У Закарпатській області 14 квітня зафіксували снігопад, місцями висота снігового покриву досягала 118 см.
Як повідомляється на сторінці Чорногорського гірничо пошуково-рятувального посту у Facebook, на найвищій точці українських Карпат, горі Піп Іван, видимість складала не більше 100 метрів (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
Висота снігового покрову на сніголавинній станції Пожежевська і посту Драгобрат досягала 116 см і 118 см відповідно.
Також снігопад накрив Пилипці, Подобовці і Буковель.
Значна сніголавинна ситуація (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської області збережеться 15 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 квітня несподівано для жителів столиці пішов мокрий сніг.