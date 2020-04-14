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15 квітня • оновлено в 00:52
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Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

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У Закарпатській області 14 квітня зафіксували снігопад, місцями висота снігового покриву досягала 118 см.

Як повідомляється на сторінці Чорногорського гірничо пошуково-рятувального посту у Facebook, на найвищій точці українських Карпат, горі Піп Іван, видимість складала не більше 100 метрів (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

facebook.com/lavyny.official

Висота снігового покрову на сніголавинній станції Пожежевська і посту Драгобрат досягала 116 см і 118 см відповідно.

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

facebook.com/chornogora.rescue112

Також снігопад накрив Пилипці, Подобовці і Буковель.

Значна сніголавинна ситуація (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської області збережеться 15 квітня.

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

gazeta-misto.te.ua

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

gazeta-misto.te.ua

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

gazeta-misto.te.ua

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

rubryka.com

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

rubryka.com

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

rubryka.com

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

rubryka.com

Карпати замело снігом: з'явилися яскраві фото

rubryka.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 квітня несподівано для жителів столиці пішов мокрий сніг.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Карпати снігопад
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