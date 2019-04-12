Карпати у квітні завалило снігом: вражаючі фото

В українських Карпатах 10-12 квітня розбушувалася негода, у результаті чого снігом замело обсерваторію на горі Піп Іван.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook. Були опубліковані також підтверджуючі фото. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 7:50 12 квітня 2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 метрів. При цьому падає сніг і мете заметіль. Вітер північно-західний 10 м/с. Температура повітря становить -5 градусів за Цельсієм", – йдеться в повідомленні.

Сніг у Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

Сніг у Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

Сніг у Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

За даними Укргідрометцентру, 12 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Попередження опублікували також на сторінці "Сніголавинна ситуація в українських Карпатах". Відзначається, що небезпека триватиме до 14 квітня.

При цьому, на сніголавинних станціях Пожежевська, Плай та Драгобрат повідомили, що висота сніжного покриву становить до 124 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня в багатьох містах України пішов сніг. У Карпатах висота сніжного покриву досягла 160 см.

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