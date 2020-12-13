Карпати огорнули "двоповерхові" хмари. Відео

В українських Карпатах в неділю, 13 грудня, помітили незвичайне природне явище. Небо огорнули "двоповерхові" густі хмари.

Відповідне відео опублікував начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак у себе в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ненадовго відкрилося віконечко, але тут знову затягнуло", – написав Фіцак.

Раніше OBOZREVATEL писав, що всіх бажаючих запрошують в Карпати, запевняючи, що "вірус там не живе". Хоча епідемія продовжує набирати темпи і по всій країні не вистачає ліжок для пацієнтів з коронавірусом.