В Україні таїнство причастя не є забороненим під час карантину через епідемію коронавірусу, але за умови дотримання певних правил.

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Як повідомляє "5 канал", про це заявив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, коментуючи скандальне відео причастя вірян з однієї ложки у Львові (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава УГКЦ прокоментував причастя вірян з однієї ложки

За його словами, коли віряни приходять до священника і просять про святе причастя, він не має морального права їм відмовити.

"Після кожного уділу святого причастя ми просимо наших священників чинно та відповідально дезінфікувати цю ложечку рушником, змоченим відповідним спиртом з відповідною концентрацією", – зазначив глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мікрорайоні Львова Сихів церква стала фігурантом скандалу через неприйнятне порушення карантинних заходів, введених через COVID-19. Там прихожан потайки причащали за храмом з однієї ложки.

Священника поліцейські попередили про відповідальність за недотримання правил карантину, проте адмінпротокол не склали.

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