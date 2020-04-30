Карантинний банкет "слуг" у ресторані Києва: Геращенко направив наряд поліції

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко направив наряд поліції до столичного ресторану "Монтеккі Капулетті", біля входу в який 30 квітня "засікли" депутатів від партії "Слуга народу".

Про це пише видання "Страна". Як відзначають журналісти, вони звернулися до Геращенка відразу після того, як помітили політиків біля закладу.

"Це зараз? Спрямуємо туди поліцію", – сказав Геращенко.

Через деякий час поліцейський автомобіль дійсно прибув до ресторану, проте всередину правоохоронців не пускали більше 15 хвилин. Пізніше вони заявили, що у закладі нікого з гостей не виявили. Водночас журналісти "Страны" не бачили, щоб хтось виходив.

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"У зв'язку з цим є дві версії. Перша – вони вийшли через чорний хід у двір. Друга – вони сховалися в туалеті на час перевірки поліції (про це нам сказали знайомі цих депутатів). У будь-якому разі, те, що поліцію не пускали більше 15 хвилин вказує на те, що в ресторані замітали сліди", – відзначили журналісти.

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Пізніше журналісти опублікували відео перевірки поліцейськими ресторану "Монтеккі Капулетті". "Відео, як поліція шукає в ресторані нардепів. В туалет дійсно не заглядали. А адміністратор помітно нервує", – написала "Страна".

На питання поліцейського щодо режиму роботи ресторану, його адміністраторка відповіла: "Ми працюємо тільки в режимі доставки. Нам телефонують люди, роблять замовлення, і забирають пакет на вулиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти помітили членів аграрного комітету Верховної Ради, народних депутатів партії "Слуга народу" біля входу у ресторан "Монтеккі Капулетті" у Києві. Вони припустили, що парламентарі могли "обмивати" ухвалення закону про землю.