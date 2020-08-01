Карантинні обмеження після поїздки в ОРДЛО залишилися: прикордонники назвали умови в'їзду

Карантинні обмеження на контрольних пунктах в'їзду і виїзду на Донбасі залишаються в силі.

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Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України. Командувач ООС уточнив порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 №641 про продовження з 1 по 31 серпня карантину на території України командувачем операції об'єднаних сил уточнено порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", – йдеться в повідомленні.

Так, на період дії адаптивного карантину в Донецькій і Луганській областях забороняється перетин КПВВ іноземцям та особам без громадянства (без наявності поліса страхування, який виданий зареєстрованою в Україні або іноземною страховою компанією, яка покриває витрати, пов'язані з лікуванням коронавірусу, і діє на термін перебування в Україні).

Також громадяни, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, повинні будуть проходити температурний скринінг і опитування на предмет контактів із хворими COVID-19. Українців (крім тих, які прибувають для участі у ЗНО) пропускатимуть тільки за умови проходження самоізоляції з використанням сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Пропускатимуть тільки громадян у засобах захисту. Одночасно на КПВВ може перебувати така кількість людей, яка забезпечує дотримання соціальної дистанції.

Facebook ДПСУ

Facebook ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 серпня в Україні набуває чинності постанова Кабінету міністрів від 22 липня, яка продовжує адаптивний карантин до 31 серпня.

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