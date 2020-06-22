Карантин з 22 червня можуть посилити: що відбувається в регіонах України. Оновлюється

В Україні з 22 червня можуть посилити карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19. При цьому рішення в кожній окремій області буде приймати місцева влада.

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Першою в Україні в понеділок карантин посилила Одеська область. Раніше Львівська та Житомирська області продовжили карантин до 22 червня. При цьому адаптивний карантин по всій Україні діє до 31 липня.

На черзі – Київська область, де можуть повернутися до жорстокого карантину в будь-який момент. Як повідомляв голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, показник Інцидентності в столиці наблизився до критичної позначки.

Крім того, з 22 червня відбуватиметься посилення карантинних заходів в тих областях України, де це необхідно.

У яких областях можуть посилити карантин

Регіони, які знаходяться в "групі ризику" і потребують посилення карантину, будуть визначатися відповідно до новою методикою, яку розробив Кабмін. Її ключовий момент – відмова від показника інцидентності.

Області, які не готові до ослаблення карантину, будуть визначатися на місцевому рівні за допомогою таких ознак:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я – більше 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів – менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу – більше 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – більше 10%.

Також обласна комісія зможе приймати рішення про закриття на карантин окремих населених пунктів або сфер діяльності за рекомендацією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Які області в групі ризику

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на 21 червня, в Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів, а саме:

Чернівецька область

Рівненська область

Львівська область

Закарпатська область

Волинська область

Тернопільська область

Івано-Франківська область

Вінницька область

Житомирська область

м. Київ

Показник відповідності регіонів для ослаблення карантину (МОЗ)

Карантин в Одесі

З 22 червня в Одесі посилили протиепідемічні заходи. Таке рішення прийняла місцева Обласна комісія ТЕБ та НС, передає сайт міської ради.

У місті заборонили:

перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту – масках або респіраторах;

перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

відвідувати навчальні заклади групами більше 10 осіб. За винятком участі в державній підсумковій атестації, зовнішньому незалежному оцінюванню, вступних іспитах;

проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні) заходи за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

За дотриманням карантинних заходів стежитимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок понеділка, 22 червня, в Україні офіційно підтверджений 37 241 випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.