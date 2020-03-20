На період карантину багато роботодавців надають працівникам відпустки, запроваджують віддалену роботу, встановлюють режим простою. Чи може роботавець відмовити працівнику у переході на дистанціну роботу? Як оплачується віддалена робота та час простою?

Відправити співробітників працювати вдома можна без їхньої згоди

У зв`язку з карантином багато організацій переходять на дистанційний режим роботи. Чинним законодавством не врегульовано в повній мірі питання віддаленої роботи.

Утім, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома.

Важлива зміна відповідно до Закону № 3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" : на період карантину або впровадження заходів боротьби з коронавірусом відправляти співробітників працювати вдома можна без їхньої згоди.

Разом з тим, Закон № 3219 лише рекомендує переведення на дистанційну роботу, але не зобов’язує роботодавця. Тому, якщо підприємство працює, але вас не відпускають працювати з дому, коли така можливість є, одним із варіантів, аби убезпечити себе, є відпустка.

Проте варто колективно звернутися до роботодавця про переведення на дистанційний режим роботи, оскільки забезпечення безпечних умов праці є його безпосереднім обов'язком.

У випадку прийняття роботодавцем рішення про роботу у дистанційному режимі , раджу отримати офіційний документ про встановлення такого режиму, щоб запобіти звільненню “за прогул” через відсутність на робочому місці.

Яку зарплату отримаємо під час карантину

Якщо ваша організація визначила період карантину як простій, за працівником зберігається його зарплата. Згідно з ч. 3 ст. 113 Кодексу законів про працюУкраїни за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

У загальному випадку час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифних ставки (окладу). Такий обов’язковий мінімум прописаний у ст. 113 Кодексу законів про працюУкраїни.

А от якщо роботодавець не оформив простій, тоді підприємство вважається таким, що працює.

Але в усіх цих випадках заробітна плата повинна виплачуватися. Карантин не є юридичною підставою для звільнення роботодавця від сплати заробітної плати.

Такі норми стосуються і дистанційної роботи. Однак, звертаю увагу, що дистанційна робота регулюється внутрішнім наказами чи розпорядженнями на підприємстві.

У випадку, коли зайнятість на дистанційних умовах праці відповідає встановленому графіку роботи, заробітна плата виплачується повністю.

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