Без локдауну не обійтися? Лікар-імунолог визнав, що карантин вихідного дня не врятує від COVID-19

Карантин вихідного дня не буде ефективним заходом для зменшення захворюваності на коронавірус в країні. Залишається "велетенський потенціал інфікування" в робочі дні.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донськой. "Я не вірю, що він допоможе зменшити кількість захворювань", – наголосив медик.

В цьому контексті він навів приклад з власного життя: "У мене переважна кількість контактів відбувається саме в будні робочі дні, коли ти їздиш на роботу, контактуєш зі співробітниками, коли твої діти ходять в школу. Це десятки, якщо не сотні контактів. А на вихідні переважна більшість людей контактує в колі рідних і близьких".

Донськой визнав, що в інший людей може бути абсолютно інший режим життя. "Але якщо люди їздять в громадському транспорті, ходять на роботу, а їхні діти ходять в школу, то ми маємо колосальну кількість контактів, і потенціал інфікування велетенський. Від чого нас ізолюють на вихідних, я не розумію", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. Він діятиме до 30 листопада. Але багато інфекціоністів наполягають, що допомогти в боротьбі з епідемією COVID-19 зможе лише локдаун – введення жорсткого карантину.