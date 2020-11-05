Карантин вихідного дня в Україні: Степанов уточнив, що можуть заборонити

На час карантину вихідного дня, який хочуть ввести в Україні, можуть заборонити роботу розважальних центрів, театрів, кінотеатрів та фітнес-залів по суботах і неділях.

Про це 4 листопада розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", уточнивши, що остаточного рішення ще немає.

Він підкреслив, що в найближчі вихідні карантин не підсилять.

"Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо в тій чи іншій мірі розривати цей ланцюг хвороби. Укупі з іншими заходами це може стримувати поширення коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою поширюється хвороба, її потрібно стримати", – пояснив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада в Україні встановлений черговий рекорд за новими хворими на коронавірус. За добу заразилися ще 9 850 осіб.