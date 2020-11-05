Карантин вихідного дня в Україні планується з наступного тижня: Степанов розповів, що буде працювати

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні можуть вже з наступного тижня ввести жорсткий карантин на вихідні дні.

Про це в ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він підкреслив, що повного локдауну країна собі дозволити не може.

"Саме тому ми пропонуємо робити жорсткий карантин на вихідні дні, тобто на суботу та неділю, коли у нас залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і звичайно транспорт. Це те, що стосується критичної інфраструктури. Все інше у вихідні дні не працюватиме" – сказав Степанов.

За його словами, це дасть можливість хоч якось розірвати ланцюг передачі хвороби за допомогою спілкування людей один з одним.

Він також зазначив, що навантаження на громадський транспорт на вихідних менше, тому обмежень на його пересування не буде. Тим більше, що цим шляхом не йде жодна європейська країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на час карантину вихідного дня, який хочуть ввести в Україні, можуть заборонити роботу розважальних центрів, театрів, кінотеатрів та фітнес-залів по суботах і неділях. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.