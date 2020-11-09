Карантин "вихідного дня" в Україні буде жорстким, – Степанов

У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.

Про це у понеділок, 9 листопада, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Планується, що з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

"Все, що стосується ресторанів, кафе або інших закладів громадського харчування – щоб вони працювали виключно на винос", – підкреслив міністр.

Магазини та торгово-розважальні центри МОЗ рекомендує повністю закривати на вихідні.

Степанов відзначив, що повний локдаун важко вплине на малий і середній бізнес, тому МОЗ запропонував ввести саме жорсткий карантин вихідного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 листопада, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Всі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" і "помаранчевої" зонами.