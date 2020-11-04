Карантин вихідного дня: у чому суть і що можуть закрити в Україні

У зв'язку зі зростанням кількості нових заражених COVID-19 в Україні можуть ввести карантин вихідного дня.

Про те, що це буде означати для українців та які обмеження готують у Міністерстві охорони здоров'я, розповідає OBOZREVATEL.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, його відомство розглядає можливість посилення карантинних обмежень в Україні, "щоб розірвати ланцюг передачі хвороби".

Як пояснив глава МОЗ, карантин вихідного дня – це жорсткіші обмеження, які діятимуть на вихідних.

За його словами, у цьому разі будуть закритими більшість магазинів, а кафе та ресторани працюватимуть "на винос". Також буде заборонено роботу фуд-кортів і розважальних зон у торгових центрах.

Водночас вводити комендантську годину в країні влада не планує, оскільки тоді доведеться ввести надзвичайний стан, чого в МОЗ не рекомендують.

Зростання кількості хворих на коронавірус спостерігається і в інших країнах Європи, у зв'язку з чим частковий або повний локдаун за останні два тижні було введено у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії.

Так, у Німеччині на місяць введено полегшений локдаун: з 2 листопада там перестали працювати кінотеатри, розважальні заклади, обмежено роботу магазинів, кафе і ресторани обслуговують тільки на винос. На вулиці можна збиратися компаніями до 10 осіб – членів тільки двох сімей. При цьому малий бізнес може розраховувати на відшкодування збитків з боку держави. Школи та офіси продовжують працювати в звичайному режимі.

У Бельгії також введено жорсткі обмеження. Це одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи (за 11,5-мільйоного населення смертність від коронавірусу досягла 11 тисяч осіб). Тут діє комендантська година в нічний час, закрито магазини не першочергового значення.

Британія готується ввести локдаун із 5 листопада – він триватиме до 2 грудня. Італія планує обмежити пересування між регіонами, незважаючи на акції протесту, які проходять по всій країні.

У Франції з 30 жовтня закрито бари, кафе, ресторани, магазини (крім продуктових), розважальні центри, спортивні зали, музеї та бібліотеки. На вулицю виходити можна, тільки щоб купити продукти чи ліки. Також дозволено одну годину фізичних вправ на свіжому повітрі, але за дотримання соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "карантин вихідного дня" в Україні можуть ввести з 6 листопада. Влада може посилити обмеження на три дні на тиждень.