Карантин вихідного дня: у Кабміні сказали, коли ухвалять нове рішення

До середини наступного тижня в Кабінеті міністрів не мають наміру ухвалювати рішення про введення нових карантинних обмежень або скасування карантину вихідного дня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр КМУ Олег Немчінов. Чиновник зазначив, що до середи, 2 грудня, в уряді не будуть вживати заходів щодо карантину.

"Я не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми будемо продовжувати міняти карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію і порівнює з прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді й у профільних міністерствах, передусім у МОЗ", – сказав міністр.

Немчінов додав, що після закінчення ще одних вихідних й аналізу трьох тижнів карантину вихідного дня в КМ ухвалюватимуть відповідне рішення. До того ж він підкреслив, що влада в регіонах може сама посилювати карантин.

"З введенням карантину вихідного дня вся Україна опинилася в помаранчевій зоні, але ми не позбавляли можливості місцеві комісії ТЕБ та НС в разі необхідності перейти до обмежень червоної зони, яке діяло раніше. Тобто, якщо місцева влада ініціює такі питання, звичайно, вона на своєму рівні може це вводити і, я думаю, що це логічно, адже якщо є локальні спалахи, це нормальна практика", – повідомив він.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що зростання кількості хворих на COVID-19 буде знижуватися.

"Чи спрацювали ті обмеження, які ми ввели, зокрема й карантин вихідного дня, ефект ми маємо отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після введення цього карантину – зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", – сказав на брифінгу в п'ятницю, 27 листопада, глава МОЗ Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов заявив, що введення локдауну може звести захворюваність на COVID-19 до нуля.