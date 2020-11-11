Карантин вихідного дня триватиме до Нового року – ЗМІ

Карантин вихідного дня, який Кабінет міністрів ввів в Україні 11 листопада, триватиме до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомила "Українська правда". Видання посилалося на слова джерела в міністерстві охорони здоров'я.

"Карантин вихідного дня буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня", – повідомило джерело.

За його словами, рішення про термін карантину до нового року вже підготовлено, однак його не оформили відповідною постановою уряду.

Крім того, питання про продовження обмежень в 2021 році залежатиме від епідемічної ситуації на кінець року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.