Половина українців, які виступають проти карантину вихідного дня, перехворіла на COVID-19 – опитування

Карантин вихідного дня в Україні не підтримують 38,3% громадян, 61,7% – за такі обмеження.

Про це свідчить опитування проєкту "Електронна демократія" від програми "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція політичного ток-шоу від 13 листопада доступна на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Участь у соціологічному дослідженні (проводилося 12-13 листопада) взяли 14 923 респонденти.

Ведучий програми наголосив, що люди, які підтримали локдаун вихідного дня, не хворіли на коронавірус.

Половина українців, які виступили проти введення такого карантину, перенесли COVID-19. "Тобто, вони вважають, що це вже не небезпечно – для них", – сказав Шустер.

Рівень підтримки карантину вихідного дня Скриншот

Нагадаємо, соціологічне опитування також засвідчило: більшість українців або самі перехворіли на COVID-19, або знають про випадки інфікування серед своїх знайомих. Кожен десятий сказав, що був знайомий із жертвами пандемії.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що найкращим у плані боротьби COVID-19 було б введення нового локдауну, а не обмежень у вихідні. Однак, влада зважилася на більш щадні заходи, оскільки економіка України може цього не витримати.