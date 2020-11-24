Влада задоволена, але лікарі просять локдаун: OBOZREVATEL розібрався, чи допомагає Україні карантин вихідного дня

В Україні вже пройшло два вікенди карантину вихідного дня: в суботу та неділю закриті всі магазини (крім продуктових), ТРЦ, фітнес-клуби, а ресторани та кафе працюють лише в режимі на винос.

Президент Володимир Зеленський напередодні висловив упевненість, що такий формат стримування епідемії дає позитивні результати, але чи так це насправді? OBOZREVATEL спробував дізнатися, наскільки ефективний карантин вихідного дня і яка ймовірність того, що в Україні все ж введуть повноцінний локдаун, який підтримують багато інфекціоністів та експертів.

Що говорять цифри?

Отже, почнемо з статистики: 24 листопад офіційно в Міністерстві охорони здоров'я офіційно відзвітували, що за минулу добу виявили більше 12 тисяч нових випадків зараження. А відразу ж після вихідних, 23 листопада, було встановлено показник в майже 11 тисяч. Різниця є, але її не можна назвати значною. До того ж, для України така динаміка звична з самого початку епідемії, після вихідних статистика, як правило, завжди трохи нижче середніх показників за тиждень. Причина полягає частково в тому, що на вихідних українці рідше звертаються до лікарів.

Влада задоволена, але чи є привід?

У понеділок, 23 листопада, на нараді в Офісі президента Зеленський заявив: "Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати". Він додав, що "поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання".

Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що українців, який порушують масковий режим, вже почали карати за законом, виписавши 1300 штрафів.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко додав, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Але пізніше він розповів, що насправді карантин вихідного для потрібен для того, щоб не допустити повного "закриття" країни і зменшити мобільність населення хоча б протягом двох днів в тиждень. За його словами, очікувань, що обмеження суттєво вплинуть на зниження захворюваності, не було.

У МОЗ OBOZREVATEL пояснили, що ефект від введення карантину вихідного дня в Україні можна буде оцінити тільки ближче на 1 грудня – через два тижні після початку дії обмежень. Саме стільки триває інкубаційний період хвороби.

За словами глави відомства Максима Степанова, під час останніх вихідних, 21 і 22 листопада, українці вже більш відповідально поставилися до дотримання карантинних обмежень, ніж це було раніше.

В Україні з 14 листопада діє карантин вихідного дня

У Раді сперечаються з приводу карантину по вихідним

Якщо коротко:

У вихідні роблять менше тестів, тому статистика трохи нижча

Від карантину по вихідних страждає бізнес, а ефекту не видно

Лунають пропозиції "закритися" на період новорічних свят

Депутат від партії " Європейська солідарність " і член комітету з охорони здоров'я Яна Зінкевич категорично проти варіанту карантину вихідного дня. На її думку, ефективності від такого заходу мало, але шкоди більше.

Логічно закритися на новорічно-різдвяні свята, вважає вона: "Навіщо зараз вбивати бізнес і не давати йому можливості працювати? На вихідних все закрито, зате в будні дні всюди величезні черги, тобто скупчення людей. А це – передача інфекції".

Її колега по комітету і депутат від партії " Голос " Ольга Стефанишина в коментарі OBOZREVATEL зазначила, що поки занадто рано говорити про користь карантину вихідного дня, конкретні результати зможемо побачити пізніше.

"Зеленському здається, що сьогоднішні 11 тисяч хворих COVID-19 – це краще, ніж було 21 листопада – понад 14,5 тис. Випадків. Але давайте звернемо увагу на кількість тестувань. Крім карантину вихідного дня, у нас існують вихідні дні для тестування, коли роблять удвічі менше тестів. 21 листопада зробили 45,5 тисяч ПЛР-тестів, а через два дні, 23 листопада, майже вдвічі менше. Якщо зробили вдвічі менше тестів, то менше і нових випадків.

Тому не слід було вводити карантин вихідного дня. Краще ввести ефективне тестування як в будні, так і у вихідні. Міжнародна практика вже довела, що такі половинчасті карантини неефективні і незначно знижують поширення епідемії. Однак дуже сильно б'ють по бізнесу, що відбивається на економічному стані країни ", – запевнила депутат.

Україні потрібен локдаун

Лікарі, до яких OBOZREVATEL звернувся за коментарем, все-таки наполягають на введенні повного локдауна на 3-4 тижні. Саме стільки часу потрібно для того, щоб розірвати ланцюг хвороби, відзначають вони.

Колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта заявив, що локдаун потрібно було вводити ще два тижні тому, а за його зволікання країна буде платити людськими життями.

"Умовно кажучи, ніколи не пізно ввести локдаун. Але тут питання не в тому, пізно або не пізно. Це питання того, яку ціну ми заплатимо за такі рішення. У добу буде вмирати за 200 чоловік, порахуйте, це і стане тією ціною, яку ми заплатимо ", – уточнив він.

На думку українського епідеміолога, в минулому начальник управління соціально-гігієнічного моніторингу Держсанепідслужби України, радник голови структури Світлана Доан, карантин вводиться для того, щоб розтягнути інфекцію в часі, а не зупинити її. Інфекція з крапельним механізмом передачі зупиняється тільки вакцинацією, а не карантином.

"Крапельний механізм передачі – це геометрична прогресія: одна людина заражає трьох-чотирьох, а якщо це скупчення – ще більше. Чим більше у нас буде обмежувальних і жорстких заходів, тим кращим буде ефект щодо стримування поширення інфекції. Навесні ми ввели карантин, тоді нам потрібно було дожити до літа. Влітку крапельний механізм передачі втрачає активність. Карантином вихідного дня ми не зупинимо інфекцію, зате зменшимо кількість хворих ".

За офіційною статистикою МОЗ, на даний момент майже 28 тисяч українців лікуються від коронавируса на стаціонарі. Повний локдаун в Україні можливий в разі колапсу медичної системи – на даний момент це 30 тисяч хворих на добу. Однак, навіть незважаючи на ці цифри, карантин в Україні за спрощеним варіантом весни можуть ввести лише з 20-х чисел грудня. Але чи не буде пізно? І чи готова влада відповідати за тисячі смертей українців?