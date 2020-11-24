Карантин вихідного дня не зупинить COVID-19: коли побачимо результати й чи буде локдаун

Карантин вихідного дня в більшості українських міст діє два вихідні підряд. У суботу й неділю закриті всі магазини, крім продуктових, торгово-розважальні центри, фітнес-клуби, а ресторани й кафе працюють тільки на винос. Президент Володимир Зеленський заявив, що такий варіант обмежень стримує зростання епідемії, але в МОЗ сказали, що реальний ефект можна буде оцінити ближче до кінця цього тижня.

OBOZREVATEL спробував дізнатися, наскільки ефективний карантин вихідного дня

У понеділок, 24 листопада, на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби в Офісі президента відзвітували, що загалом українці стали більш відповідально ставитися до карантинних заходів. Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за порушення маскового режиму, який посилили минулого тижня, було виписано 1300 штрафів.

А головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко додав: тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Правда, увечері того ж дня в ефірі телеканалу Прямий він заявив, що карантин вихідного дня не повинен був істотно вплинути на зниження захворюваності, тому що країна не закрилася повністю. Мовляв, такий варіант карантину призначений для зменшення мобільності населення хоча б протягом двох днів із семи.

З огляду на офіційну статистику, на вівторок, 24 листопада, в Україні зафіксували 12 тис. 287 нових випадків коронавірусної хвороби і 188 нових смертей. Днем раніше, після вихідних, на понеділок, 23 листопада, було 10 тис. 945 хворих і 124 смерті. Але низька статистика щодо хворих на вихідних спостерігається в Україні всі 8 місяців епідемії. Зазвичай це через те, що на вихідних люди менше звертаються по медичну допомогу.

"Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", – відзвітував президент Зеленський у понеділок.

Загалом ефект від введення карантину вихідного дня в Україні можна буде оцінити тільки ближче на 1 грудня – через два тижні після початку дії обмежень. Саме стільки триватиме інкубаційний період хвороби – зазначили OBOZREVATEL у МОЗ. За словами глави відомства Максима Степанова, під час останніх вихідних, 21 і 22 листопада, українці вже більш відповідально поставилися до дотримання карантинних обмежень, ніж це було раніше.

Депутат від партії "Європейська солідарність" і член комітету з охорони здоров'я Яна Зінкевич категорично проти варіанту карантину вихідного дня. На її думку, ефективності від такого заходу мало, а шкоди більше. Логічно закритися на новорічно-різдвяні свята: "Навіщо зараз вбивати бізнес і не давати йому можливості працювати? На вихідних усе закрито, зате в будні дні всюди величезні черги, а значить, і скупчення людей. А це передавання інфекції".

Її колега з комітету і депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанішина сказала OBOZREVATEL, що поки занадто рано говорити про роботу карантину вихідного дня, конкретні результати побачити не можемо.

"Зеленському здається, що сьогоднішні 11 тис. хворих COVID-19 – це краще, ніж було 21 листопада – понад 14,5 тис. випадків. Але тут варто звернути увагу на кількість тестувань. Крім карантину вихідного дня, у нас існують вихідні дні для тестування, коли роблять удвічі менше тестів. 21 листопада зробили 45,5 тис. ПЛР-тестів, а через два дні, 23 листопада, майже удвічі менше. Все зрозуміло: якщо зробили вдвічі менше тестів – значить, і менше нових випадків. Тому не варто вводити карантин вихідного дня. Краще ввести ефективне тестування як в будні, так і у вихідні. Міжнародна практика вже довела, що такі половинчасті карантини неефективні і незначно знижують поширення епідемії. Однак дуже сильно б'ють по бізнесу, що відображується на економічному стані країни", – запевнила депутатка.

Лікарі, до яких OBOZREVATEL звернувся за коментарем, усе-таки наполягають на введенні повного локдауна на 3-4 тижні. Саме стільки часу потрібно для того, щоб розірвати ланцюг хвороби. Колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта заявив, що локдаун потрібно було вводити ще два тижні тому, а за його зволікання країна буде платити людськими життями.

"Умовно кажучи, ніколи не пізно ввести локдаун. Але тут питання не в тому, пізно або не пізно. Це питання того, яку ціну ми заплатимо за такі рішення. На добу буде вмирати по 200 осіб, порахуйте, це і стане тією ціною, яку ми заплатимо", – уточнив він.

На думку української епідеміологині, в минулому начальниці управління соціально-гігієнічного моніторингу Держсанепідслужби України, радниці голови структури Світлани Доан, карантин вводиться для того, щоб розтягнути інфекцію в часі, а не зупинити її. Інфекція з крапельним механізмом передавання зупиняється тільки вакцинацією, а не карантином.

"Крапельний механізм передавання – це геометрична прогресія: одна людина заражає трьох-чотирьох, а якщо це скупчення – ще більше. Чим більше в нас буде обмежувальних і жорстких заходів, тим кращим буде ефект щодо стримування поширення інфекції. Навесні ми ввели карантин, тоді нам потрібно було дожити до літа. Влітку крапельний механізм передачі втрачає активність. Карантином вихідного дня ми не зупинимо інфекцію, зате зменшимо кількість хворих".

За офіційною статистикою МОЗ, наразі майже 28 тисяч українців лікуються від коронавірусу на стаціонарі. Повний локдаун в Україні можливий у разі колапсу медичної системи – нині це 30 тис. хворих на добу. Однак навіть незважаючи на ці цифри, карантин в Україні за спрощеним варіантом весни, найімовірніше, введуть із 20-х чисел грудня. Тривати він може до 14 січня 2021 року.