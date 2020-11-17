Україні потрібен карантин, який не змусить людей вмирати з голоду, – Бацман

Карантин вихідного дня в Україні згубний для малого і середнього бізнесу. Обмежувальні заходи повинні запроваджуватися паралельно з державною підтримкою бізнесу та громадян.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила журналістка Олеся Бацман. "Це вб'є малий і середній бізнес. Це не дуже вплине на тих, хто дуже багатий. Але для тих, хто рахує гроші день у день і не має запасу, це буде конкретне банкрутство", – сказала вона.

"Я за той карантин, який не тільки не вб'є людей від коронавірусу, але й не змусить їх померти з голоду", – наголосила журналістка.

Вона порівняла карантин в Україні з хірургічною операцією без наркозу. "Адаптивний карантин вихідного дня – це, як мені здається, виглядає так: є людський організм, а йому беруть і відрізають палець, причому, без наркозу. Відрізають другий палець, без наркозу. І людина в муках спливає кров'ю. Замість того, щоб під наркозом зробити якусь операцію, і вона буде жити".

Бацман навела приклад державної підтримки бізнесу і громадян у двох країнах – Австрії та США. У першій представнику малого бізнесу було списано 30% державного кредиту, який він взяв на 15 років. У другій молодому безробітному була надана фінансова допомога в розмірі 3200 доларів на місяць "плюс талони на їжу в хороші фудмаркети".

"Зрозуміло, що є багато факторів, зрозуміло, що Україна дуже бідна країна, але не все так погано. Ми створили ковідний фонд, у нас це вийшло. Але куди він пішов? У нас було 7 місяців, щоб підготуватися. Якщо ми щось закриваємо, давайте підтримувати бізнес, давайте будувати лікарні", – підкреслила журналістка.

Водночас вона звернула увагу на те, що "збереження здоров'я і життя – вулиця з двостороннім рухом", і громадяни повинні з розумінням ставитися до рекомендованих обмежувальних заходів.

Бацман навела приклад Відня й Одеси, де вона нещодавно побувала. За її словами, в столиці Австрії громадяни "дотримуються маскового режиму, використовують антисептики, вони розуміють". "В Одесі – величезні зали, ресторани, аптеки – жодної людини в масці. У масці були тільки ми. До того ж одеські інфекціоністи мені кажуть, що вже в коридорах хворі лежать".

Як писав OBOZREVATEL, у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада, розглянуть постанову про скасування карантину вихідного дня і викличуть главу Кабміну Дениса Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.