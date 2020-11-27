Карантин вихідного дня не показав ефективності, – Рубан

Мирослав Семенюк Суспільство 12:57, 27.11.2020 Оновлено: 12:58, 27.11.2020

Карантин вихідного дня в Україні не показав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу (COVID-19).

Як заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, потрібно якнайшвидше вводити локдаун.

За його словами, це має бути єдине рішення по всій країні, розглядати ситуацію окремо за регіонами не доцільно.

"Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", – підкреслив Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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