Карантин вихідного дня: хочемо почути результати
В країні моєї мрії.
Владі не пох*й на своїх громадян і влада вміє доводити цифрами свою правоту або дуже швидко визнає, що зробила помилку.
В країні моєї мрії.
Роблять заміри і повідомляють суспільству результати від впровадження того чи іншого рішення.
Тим більше.
Такого неоднозначного і такого резонуючого як Карантин Вихідного Дня.
В країні моєї мрії.
Після першого карантину вихідного дня за наступні 5 днів порахували б перші підсумки та ефективність від цього рішення і повідомили б суспільству попередні конкретні факти.
Може.
Зниження кількості заражень.
Зниження кількості звернень.
Зниження кількості госпіталізацій.
Зниження хоч чогось окрім доходів і рівня життя людей.
Минуло 5 повних РОБОЧИХ днів після закінчення 2 днів локдауну.
Які результати?
Спершу прямо.
Ви ж напевно якось планували міряти ефект від його впровадження?
Типу.
Раз в суботу та неділю всі сиділи вдома, значить через три дні в середу здавати аналізи піде на 20% менше людей, а в п'ятницю рівень добових захворювань зменшиться на 12%. А на 10-й день почнеться системне падіння приросту госпіталізацій.
Кажу прямо.
Ми з нетерпінням чекаємо, що вже на наступному тижні, ви запишіть відео за участю Зеленського, Шмигаля, Степанова і Ляшка, де дружно повідомте всім нам підсумки цього експерименту.
Бажаю вам не об*ср*тися.