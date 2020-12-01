Отже.

Карантин вихідного дня був помилкою.

Очевидно.

Факт.

Три уїк-енди поспіль псу під хвіст для малого бізнесу.

Я знаю, скільки це коштує.

Чи знає якесь Міністерство, економіки, наприклад, скільки це коштує?

Чи знає податкова, скільки втратив бюджет?

Чи знає Президент ці цифри?

Вони легко рахуються.

Вибачень ні від кого не буде, я так розумію?

"Профі" ж не вибачаються?

Тільки повний локдаун розірве соціальні зв'язки.

3 тижні повного локдауна.

Ок.

Повний локдаун – правильно.

Рівні чи кокурентні умови локдауна для бізнесу будуть?

Або Епіцентр-Велюрний?

Чому не з 1 грудня по 25 грудня?

Чому з 24 грудня по 15 січня?

Думаєте що на НР люди не будуть збиратися?

Навряд чи.

Ааа.

Я зрозумів назву інтелектуальний локдаун.

Даремно так назвали.

Треба було назвати патріотичний локдаун.

Ми б одягнули вишиванки, співали б Гімн і кричали Слава Україні.

Хоч якась користь нації від Вас була, інтелектуальні Ви наші.

Це я не про нас.

Це я про наших керівників, які прийняли "інтелектуальне" рішення.

(Я про терміни, про про*б карантину вихідного дня, про провал медицини).

Десь на IQ 55 рішення.

Аж.

Так, забув, а що там з компенсаціями громадянам?

Я чув грошей немає, але треба триматися?

Ви ж скажіть.

Ми будемо.