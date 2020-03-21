В Україні з 22 березня Збройні сили будуть спільно з Нацполіцією та Нацгвардією патрулювати вулиці під час карантину.

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Як повідомила пресслужба Міноборони, командуванням військових гарнізонів ЗСУ "вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами".

"В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України", – сказано в заяві.

В Україні посилять контроль карантину

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 47 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області. При цьому троє хворих померли, а один переміг інфекцію.

Зростає ймовірність введення надзвичайного стану. Незабаром це питання буде обговорюватися на засіданні РНБО з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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