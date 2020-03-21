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22 березня • оновлено в 02:27
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Карантин в Україні: ЗСУ, поліція і Нацгвардія приступають до патрулювання

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В Україні з 22 березня Збройні сили будуть спільно з Нацполіцією та Нацгвардією патрулювати вулиці під час карантину.

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Як повідомила пресслужба Міноборони, командуванням військових гарнізонів ЗСУ "вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами".

"В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України", – сказано в заяві.

В Україні посилять контроль карантину

В Україні посилять контроль карантину

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 47 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області. При цьому троє хворих померли, а один переміг інфекцію.

Зростає ймовірність введення надзвичайного стану. Незабаром це питання буде обговорюватися на засіданні РНБО з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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ttt ta
ttt ta
Наконец каратели займутся делом. Предвкушаю скорые новости из свинарника))) Запасся попкорном и печеными снегирями.
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сибирский ватник
сибирский ватник
Диктатура наступает.Всем в схроны и не высовываться.За нарушение расстрел.У\к\р\ы любите власть как самого себя.армия вам поможет.но сало лучше перепрячьте! Лозунги седьмого года после майдана незалежности.СУХСчели?
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