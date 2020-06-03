Карантин в Україні: за що штрафували українців та як оскаржити в суді
В Україні з початку введення карантину українців штрафували за вихід на вулицю без документів і знаходження в громадському місці без маски.
Всього в реєстрі судових рішень понад півтори тисячі справ з 33 тисячі постанов за статтею 44-3 КУпАП за порушення правил карантину, передає "Сегодня".
Чому штрафують українців
Згідно з постановою Кабміну на час карантину українці зобов'язані при виході з дому мати документи, що засвідчують особу.
"Ця норма була встановлена для того, щоб правоохоронці могли перевірити, чи не перебуває людина в обсервації і чи не порушує правила карантину. Однак ніяких додаткових реєстрів хворих або осіб, які перебувають в обсервації, не розробили, тому що це порушувало б права цих людей. Отже, це унеможливило і з'ясування таких фактів по документам, котрі засвідчують особистість", – пояснила юристка Віталія Серебрянська.
Дана заборона діє і зараз, тому на вулиці знаходитися в масці та з документами.
Відзначається, що українцям розсилають повістки в суд поштою, але в деяких населених пунктах немає поштових відділень і люди просто не отримують виклики до суду. Тому суд виносить рішення без участі людей.
Коли поліція може вимагати документи
Юристи пояснюють, що поліція має право вимагати пред'явити документи, тільки на підставах, передбачених ст. 32 Закону України "Про національну поліцію":
якщо особа перебуває в розшуку, або має ознаки безвісно зниклого;
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа скоїла або має намір вчинити правопорушення;
якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місцях здійснення спеціального поліцейського контролю;
якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких заборонено;
якщо особа перебуває на місці вчинення злочину або ДТП, або надзвичайної події;
"Штраф накладається судом, а не поліцією, яка тільки складає протокол. Під час судового розгляду особа, на яку був складений протокол, має право подати заперечення, в яких можна викласти обставини справи і обгрунтувати свою невинність", – відзначили юристи.
Якщо суд все ж визнає українця винним і накладає штраф, то можна оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.
Як оскаржити штраф в суді
Оскаржити штраф потрібно в судовому порядку протягом 10 днів. Українцю потрібно з'явитися на судове засідання і вже там доводити свою невинність.
"Не треба відмовлятися підписати протокол. Просто вкажіть в ньому свою версію подій і зробіть позначку, якщо вам не дозволили скористатися допомогою адвоката. Обов'язково прийдіть до суду на розгляд справи. Якщо ви не отримали повістку, самостійно уточнюйте в канцелярії дату розгляду", – порадив юрист Сергій Бурлаков.
За його словами, при захисті на суді можна вказувати на правильність складання протоколу, який часом складено поліцією неякісно: не вказана суть порушення та перелік протиправних дій, конкретна норма законодавства, яка була порушена тощо.
"Звертайте увагу суду на відсутність достатніх доказів вашої провини, відсутність свідків. Адже всі сумніви у винуватості будуть трактуватися на вашу користь, доводити – це обов'язок поліції. Якщо доказів достатньо і ви визнаєте вину, в скоєному краще покаятися, вказати на свою позитивну характеристику та погане матеріальне становище. Можливо, суддя вирішить обмежитися зауваженням", – резюмував юрист.
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