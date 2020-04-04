Карантин в Україні: юрист пояснив, що таке громадське місце і як відвідувати

В українських законах чітко не прописано, що таке "громадське місце". Тому після введення карантинних заходів 6 квітня варто зайвий раз уникати тих місць, де заборонено куріння.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів юрист Олександр Марусяк. Він уточнив, що термін є лише в законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

"Там сказано, що "громадським місцем є частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони". Досить складне формулювання й то, вона відноситься тільки до цього закону і малопридатна до нинішніх умов пандемії. При цьому більше в законах я не зустрічав цього терміна", – підкреслив юрист.

Марусяк просить українців звертати увагу на статтю 13 цього закону. Там є перелік громадських місць, які гіпотетично можуть потрапити під опис. Правда, юрист зазначає, що визначити точно, порушила людина чи ні – складно.

У перелік громадських місць входять: ліфти, таксофони, територія лікарень, дитячі та спортивні майданчики, підземні переходи, під'їзди, транспорт, вокзали, аеропорти, гуртожитки, готелі, зупинки громадського транспорту.

Відзначимо, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Серед іншого, забороняється з 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненою маски, респіратора; переміщення групою осіб більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків і т.д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист детально роз'яснив які права є в українців після введених обмежень.

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