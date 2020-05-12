Чому потрібно змінювати підхід до карантину в Україні: інфекціоніст пояснив підступ
Рішення про скасування або посилення карантину в певних регіонах України має ухвалювати не держава, а місцева влада.
Таку думку висловив OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, це було би правильним виходом у нинішній ситуації, адже однакові обмежувальні заходи не можуть діяти для всієї країни.
"Різні регіони в Україні перебувають у різних епідеміологічних ситуаціях. Тому найоптимальнішим рішенням є запровадження т.з. адаптивного карантину. Це коли рішення про послаблення чи запровадження обмежень ухвалюються не на рівні держави, а місцевої влади. Якщо на певних територіях бачимо стабілізацію процесу, карантин там можна пом'якшувати та спостерігати за динамікою далі", – зауважив лікар.
За його словами, Міністерство здоров’я має запропонувати декілька чітких індикаторів, які б давали характеристику таким територіям, а місцева влада мала би підстави говорити про пом’якшення чи підсилення обмежувальних заходів. Водночас вони не мають бути однаковими для всієї країни.
"Щодо запуску метро та міжміського сполучення. Уряду варто оцінити ситуацію через тиждень після першого етапу послаблення карантину (19 травня. – Ред.) і порівняти її з тим, що було до зняття обмежень. Гадати навмання, коли запускати транспорт – наприкінці червня, раніше чи пізніше, – складно. Епідемія нова, багато незрозумілого", – наголосив він.
Оскільки громадський транспорт є основним засобом пересування в Україні, за словами Курпіти, відкриття певних ліній мало би вирішити питання з запуском виробництва та економіки.
"Також можна відкривати невеликі підприємства, де є невелика кількість співробітників. Але якщо епідеміологічна ситуація посилюватиметься чи послаблюватиметься, місцевим штабам необхідно надати право послаблювати чи посилювати обмежувальні заходи", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.