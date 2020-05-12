Чому потрібно змінювати підхід до карантину в Україні: інфекціоніст пояснив підступ

Рішення про скасування або посилення карантину в певних регіонах України має ухвалювати не держава, а місцева влада.

Таку думку висловив OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, це було би правильним виходом у нинішній ситуації, адже однакові обмежувальні заходи не можуть діяти для всієї країни.

"Різні регіони в Україні перебувають у різних епідеміологічних ситуаціях. Тому найоптимальнішим рішенням є запровадження т.з. адаптивного карантину. Це коли рішення про послаблення чи запровадження обмежень ухвалюються не на рівні держави, а місцевої влади. Якщо на певних територіях бачимо стабілізацію процесу, карантин там можна пом'якшувати та спостерігати за динамікою далі", – зауважив лікар.

За його словами, Міністерство здоров’я має запропонувати декілька чітких індикаторів, які б давали характеристику таким територіям, а місцева влада мала би підстави говорити про пом’якшення чи підсилення обмежувальних заходів. Водночас вони не мають бути однаковими для всієї країни.

Карантин в Україні Главком

"Щодо запуску метро та міжміського сполучення. Уряду варто оцінити ситуацію через тиждень після першого етапу послаблення карантину (19 травня. – Ред.) і порівняти її з тим, що було до зняття обмежень. Гадати навмання, коли запускати транспорт – наприкінці червня, раніше чи пізніше, – складно. Епідемія нова, багато незрозумілого", – наголосив він.

Оскільки громадський транспорт є основним засобом пересування в Україні, за словами Курпіти, відкриття певних ліній мало би вирішити питання з запуском виробництва та економіки.

"Також можна відкривати невеликі підприємства, де є невелика кількість співробітників. Але якщо епідеміологічна ситуація посилюватиметься чи послаблюватиметься, місцевим штабам необхідно надати право послаблювати чи посилювати обмежувальні заходи", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!