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22 березня • оновлено в 22:18
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Карантин в Україні: в УПЦ ПМ відповіли на заклик скасувати богослужіння

28т
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Українська православна церква Московського патріархату на має наміру скасовувати богослужіння через спалах коронавірусу, однак вживатиме деякі заходи, щоб убезпечити вірян.

Про це заявив настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь). Відеофрагмент інтерв'ю митрополита опублікував у Facebook економіст Володимир Компанієць.

Настоятель Києво-Печерської лаври заявив, що президент і уряд не можуть обмежувати УПЦ МП, "тому що держава відокремлена від церкви, а церква від держави".

"Ми ухвалили постанову, що якщо людина боїться взяти благословення, може не брати. Якщо людина не може поцілувати ікону, у неї якась є обережність, вона може просто нахилити голову. Якщо людина боїться поцілувати руку священикові, також можуть просто брати благословення, священик осіняє хрестом, це його право. Також для запивання одноразовий посуд. І, якщо велика кількість людей, виходити на вулицю", - розповів владика Павло.

"У нас дуже багато служб буває, що служить один священик, один диякон і двоє людей співає - це так і залишається", - додав він.

Також митрополит заявив, що найперші ліки від коронавірусу - це молитва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
митрополит Павло
Місце
Україна
Тег
УПЦ МП
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пизднес есть пизднес, ничего личного!
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Шановне духовенство УПЦ Московського патріархату, скасуйте державну реєстрацію, закрийте рахунки в банківських установах, і тоді сміливо стверджуйте, що Ваша церква незалежна від держави. А поки що в країні надзвичайна ситуація. Тож, як мінімум, виконуйте рекомендації уряду.
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1
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Помолитися можна і вдома, і без участі митрополита Павла. Спаси, Господи.
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0
0
Мартич Станислав
Мартич Станислав
Православие особенно московское настолько мракобесное средневековье,что просто интересно сколько надо иметь ума и ненавидеть Украину,чтобы ходить к московским попам.А целование рук это после того как он сходил поссать это вообще высшее наслаждение для бабок.Греко католики предоставляют храмы под больницы,а эти торгаши не хотят терять прибыль.Каждая копейка принесенная в УПЦ МП будет потрачена на дестабилизацию страны,которую они ненавидят и ждут путлера
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