Українська православна церква Московського патріархату на має наміру скасовувати богослужіння через спалах коронавірусу, однак вживатиме деякі заходи, щоб убезпечити вірян.
Про це заявив настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь). Відеофрагмент інтерв'ю митрополита опублікував у Facebook економіст Володимир Компанієць.
Настоятель Києво-Печерської лаври заявив, що президент і уряд не можуть обмежувати УПЦ МП, "тому що держава відокремлена від церкви, а церква від держави".
"Ми ухвалили постанову, що якщо людина боїться взяти благословення, може не брати. Якщо людина не може поцілувати ікону, у неї якась є обережність, вона може просто нахилити голову. Якщо людина боїться поцілувати руку священикові, також можуть просто брати благословення, священик осіняє хрестом, це його право. Також для запивання одноразовий посуд. І, якщо велика кількість людей, виходити на вулицю", - розповів владика Павло.
"У нас дуже багато служб буває, що служить один священик, один диякон і двоє людей співає - це так і залишається", - додав він.
Також митрополит заявив, що найперші ліки від коронавірусу - це молитва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що релігійні обряди, зокрема причастя і хрещення, не можуть стати засобом поширення коронавірусу. Філарет вважає, що причина COVID-19 - це гріховність людей, зокрема одностатеві шлюби.
В Одесі священики УПЦ МП з молитвою об'їхали місто на мікроавтобусі для позбавлення країни від коронавірусу.
МВС закликало представників різних релігійних організацій проводити богослужіння в режимі онлайн у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.
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