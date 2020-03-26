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26 березня • оновлено в 18:01
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Карантин в Україні: в ПЦУ розповіли, як відзначатимуть Великдень

1.2т
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Православна церква України готується відзначати Великдень в умовах карантину через коронавірус.

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Ректор Відкритого православного університету, протоієрей Георгій Коваленко в ефірі ObozTV розповів, як ПЦУ ставиться до карантинних обмежень.

Священик підкреслив, що ПЦУ намір "діяти відповідно до тих приписів, які дають влада і лікарі".

"Церква вже почала готуватися. Зі спілкування з фахівцями було зрозуміло, що пік небезпеки припадатиме на період з Вербної неділі до Великодня. Я думаю, що церква, з одного боку, вже готова, тому що ми цього тижня вже бачили трансляцію онлайн, і більшість з нас як раз молилося вдома", – зазначив Коваленко.

Протоієрей висловив упевненість, що, до Великодня ПЦУ опублікує рекомендації священикам та вірянам – "будуть дані можливості і для спілкування, і для спільної молитви". При цьому церква "не піддаватиме своїх вірян небезпеці".

"Служби в храмах будуть відбуватися без присутності людей. Буде священик або кілька священиків, відповідно до того, який буде дозвіл на кількість. Буде там один або кілька хористів. Все це може транслюватися, я не бачу ніякої проблеми в такий незвичайний спосіб провести Великдень" , – пояснив священик.

"Ми маємо небезпеку і будемо відповідно до неї діяти. Як казав господь – не людина для суботи, а субота для людини. Тобто, ми знайдемо той формат, у якому ми відсвяткуємо Пасху як найвеличніший і найулюбленіший день для всіх православних українців", – уклав він.

Георгій Коваленко

Георгій Коваленко

orthodoxy.org.ua

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Теми
Великдень Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Георгій Коваленко
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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