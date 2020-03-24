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24 березня • оновлено в 07:55
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Карантин в Україні: в МВС жорстко відповіли противникам обмежень

3.2т
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Карантин в Україні через коронавірус не обмежує права і свободи громадян, а звинувачення на адресу влади в створенні "поліцейської держави" є необгрунтованими.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи скарги українців на утиск своїх прав через карантин.

"У нас будь-яка проблема намагається політизуватися. Мені смішно чути про поліцейську державу, вважаю ці звинувачення, м'яко кажучи, неадекватними", - підкреслив радник міністра.

Шкіряк висловив надію, "що у людей прийде розуміння, перед якою загрозою опинився світ і Україна".

"Розмови про поліцейську державу - елемент політичного піару і не більше. А щодо обмеження прав і свобод, я б хотів запитати - в чому обмеження?" - заявив він.

Також Шкіряк додав, що поліція "буде виконувати всі свої функції незалежно від того, карантин або не карантин".

Карантин в Україні: в МВС жорстко відповіли противникам обмежень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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