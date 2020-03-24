Карантин в Україні: в МВС жорстко відповіли противникам обмежень

Карантин в Україні через коронавірус не обмежує права і свободи громадян, а звинувачення на адресу влади в створенні "поліцейської держави" є необгрунтованими.
Таку заяву зробив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи скарги українців на утиск своїх прав через карантин.
"У нас будь-яка проблема намагається політизуватися. Мені смішно чути про поліцейську державу, вважаю ці звинувачення, м'яко кажучи, неадекватними", - підкреслив радник міністра.
Шкіряк висловив надію, "що у людей прийде розуміння, перед якою загрозою опинився світ і Україна".
"Розмови про поліцейську державу - елемент політичного піару і не більше. А щодо обмеження прав і свобод, я б хотів запитати - в чому обмеження?" - заявив він.
Також Шкіряк додав, що поліція "буде виконувати всі свої функції незалежно від того, карантин або не карантин".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліція взяла на контроль десятки тисяч українців, які повернулися з-за кордону в останні дні.
З 22 березня Збройні сили України спільно з Нацполіцією і Нацгвардією патрулюють вулиці під час карантину.
Зростає ймовірність введення в Україні надзвичайного стану.
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