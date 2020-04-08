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8 квітня • оновлено в 22:02
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У МОЗ назвали умову пом'якшення карантину

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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пом'якшувати карантин в Україні через пандемію коронавірусу будуть тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Своєю думкою поділився начальник відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Роман Родина в ефірі hromadske.

За його словами, вже є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування, що доводить – карантинні заходи "реально діють".

У МОЗ назвали умову пом'якшення карантину

У МОЗ назвали умову пом'якшення карантину

hotsport.ua

"Чи означає це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще рано скасовувати, бо ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження", – додав Родина.

Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом'якшення карантину буде розглядатися.

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить ні від одного факторавихідний день, не вихіднийто, звичайно, таке питання буде озвучено. Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували виконувати ті обмежувальні заходи, які зараз введені", – підкреслив Родина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО заявили, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через пік поширення хвороби, який наближається.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
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