У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пом'якшувати карантин в Україні через пандемію коронавірусу будуть тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Своєю думкою поділився начальник відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Роман Родина в ефірі hromadske.

За його словами, вже є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування, що доводить – карантинні заходи "реально діють".

У МОЗ назвали умову пом'якшення карантину hotsport.ua

"Чи означає це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще рано скасовувати, бо ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження", – додав Родина.

Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом'якшення карантину буде розглядатися.

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить ні від одного фактора – вихідний день, не вихідний – то, звичайно, таке питання буде озвучено. Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували виконувати ті обмежувальні заходи, які зараз введені", – підкреслив Родина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО заявили, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через пік поширення хвороби, який наближається.

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