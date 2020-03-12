В Україні введено карантин: Шмигаль випустив термінове відеозвернення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до громадян через запровадження карантину в Україні в зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

Він запевнив, що уряд контролює ситуацію навколо хвороби в Україні. Відеозвернення з'явилося на сторінці глави уряду в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Шмигаля, Кабмін здатний мінімізувати поширення коронавірусу в країні.

Шмигаль звернувся до українців через карантин Скріншот із відео

"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всіх необхідних заходів із боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Упевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику", – заявив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.

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