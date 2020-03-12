Головна Новини
12 березня • оновлено в 06:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні введено карантин: Шмигаль випустив термінове відеозвернення

5.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до громадян через запровадження карантину в Україні в зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

Він запевнив, що уряд контролює ситуацію навколо хвороби в Україні. Відеозвернення з'явилося на сторінці глави уряду в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Шмигаля, Кабмін здатний мінімізувати поширення коронавірусу в країні.

Шмигаль звернувся до українців через карантин

Шмигаль звернувся до українців через карантин

Скріншот із відео

"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всіх необхідних заходів із боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Упевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику", – заявив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да шо там кто умеют, до сих пор авиасообщение не ограничили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги