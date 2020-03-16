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16 березня • оновлено в 13:25
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Карантин в Україні: що робити іноземцям

2.2т
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З 00:00 16 березня в Україну не пропускають іноземних громадян, проте ті іноземці, які вже перебувають на території нашої країни, зможуть перетнути кордон без проблем.

Про це в ході брифінгу 16 березня заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Телеграф"

"З нуля годин 17 березня припиняється можливість проїзду через кордон для автобусів, літаків і залізничного транспорту. Залишається можливість для автомобільного перетину кордону. Всіх громадян України закликаємо повернутися додому. Всіх іноземців будемо випускати за межі нашої держави, проблеми з цим немає", – запевнив Нікіфоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обмеження на перетин кордону України іноземцями діятиме до 3 квітня. Рішення було затверджене Кабміном 14 березня через загрозу поширення коронавірусу.

Напередодні, 13 березня, радикальні заходи безпеки погодили на екстреному засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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