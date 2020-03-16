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16 березня • оновлено в 19:29
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В Україні посилили карантин через COVID-19: що буде працювати в звичному режимі

6.1т
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Незважаючи на карантин в Україні органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури, магазини й аптеки повинні працювати в звичному режимі.

Із такою заявою щодо боротьби з коронавірусом у понеділок, 16 березня, виступив глава України Володимир Зеленський. Його звернення до громадян було опубліковане пресслужбою Офісу президента (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Міністерствам, главам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств – забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної і комунальної власності та вантажного транспорту", – сказав президент.

Карантин в Україні через COVID-19

Карантин в Україні через COVID-19

Колаж

Роботу в звичайному режимі повинні продовжити всі без винятку органи державної влади, установи охорони здоров'я, правоохоронні органи.

"Особливо важлива робота Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою. Зараз у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи парламент України повинен приймати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора", – додав український лідер.

Швидкі реформи, за словами Зеленського, це "швидка допомога для економіки". "Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати повинні усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України", – підкреслив він.

Повне звернення президента:

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський також заявив, що на тлі боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19 українською владою ведуться, крім іншого, переговори з кредиторами, розробка програм кредитних канікул і доплати пенсіонерам.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
карантин видео Офіс президента
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
диктатура панической идиократии.
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Журба Валентина
Журба Валентина
недопилили?
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