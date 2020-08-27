Карантин в Україні продовжили до листопада: що залишиться під забороною

Карантин через COVID-19 в Україні продовжили до 31 жовтня.

В Україні Кабінет міністрів 26 серпня вкотре продовжив дію адаптивного карантину через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19. Цього разу його ввели на два місяці – до 31 жовтня.

До того ж уряд не обмежився тільки вимогою щодо дотримання маскового режиму та соціальної дистанції – з’явилися й нові заходи безпеки. OBOZREVATEL розповідає про те, що варто знати українцям і навіть іноземцям про нові правила, обмеження і заборони, які залишаються обов’язковими в країні.

Що передбачають нові обмеження

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, нова постанова передбачає посилення деяких обмежувальних заходів, і причиною цього стало різке зростання кількості хворих на коронавірус. Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що нині влада готує лікарні до приймання хворих у межах другої хвилі захворювання, закуповує засоби індивідуального захисту для медиків. У зв’язку з цим в Україні й посилюються обмежувальні заходи на території регіонів.

Обов’язковим в Україні є дотримання маскового режиму та соціальної дистанції

Відтепер у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки заборонено:

проведення дискотек;

роботу нічних клубів;

діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля;

проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Крім того, ухвалений на засіданні Кабміну документ дає право органам місцевого самоврядування на доступ до даних "Дій вдома" – для контролю осіб, які перебувають на самоізоляції чи обсервації через коронавірус, а також порушників карантину.

У "зелених" регіонах заборонили проведення дискотек і роботу нічних клубів

Тож тепер ці обмеження діятимуть у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки. Оскільки до кожного з рівнів додаються обмеження "зеленої" зони й всіх попередніх рівнів:

"зелена" – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів не більше ніж 1 особи на 5 кв. м, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більше ніж 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;

"жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги;

"помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонено роботу хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізацій до лікарень, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м.

"червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів тощо, діяльності торгових розважальних центрів, кафе і ресторанів.

Також на всій території України до 31 жовтня продовжується дія режиму надзвичайної ситуації.

У кожній епідемічній зоні діятимуть обмеження "зеленої" та додаються нові

Закриття кордонів для іноземців

Кабінет міністрів України обмежив до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям. Кордони буде закрито з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

За словами голови МВС Арсена Авакова, такий захід покликаний запобігти міграції коронавірусу в Україні з-за кордону та не допустити на території країни "другу хвилю" COVID-19.

У новій постанові є винятки:

особи, які прямують транзитом;

студенти;

особи, які проходять службу в ЗСУ;

іноземці з посвідкою на постійне проживання;

біженці або особи, які потребують додаткового захисту;

дипломати;

члени екіпажів на транспорті;

інструктори Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міноборони;

діячі культури, що прибувають за запрошенням разом із супроводжувальною особою;

учасники спортивних змагань на території України;

особи, що здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації, які прибувають до закладів охорони здоров’я України.

Крім того, заборона на в'їзд не поширюватиметься на громадян Білорусі. Водночас вільно відвідати Україну зможуть не всі хасиди, які щороку приїздять до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Цьогоріч свято триває з 18 по 20 вересня.

Іноземцям, крім певних категорій громадян, заборонено до 28 вересня в’їзд до України

Відновлення роботи КПВВ на межі з Кримом

Окрім нових правил, українцям варто враховувати й зміни в роботі КПВВ на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Згідно з рішенням Кабміну від 26 серпня, починаючи з 00:00 29 серпня припиняє дію розпорядження №979, яке обмежувало в'їзд.

У представництві президента України в Автономній Республіці Крим анонсували оприлюднення подальшого порядку перетинання кордону з півостровом 27 серпня.

З 1 вересня школи в Україні працюватимуть за новими карантинними правилами

Нові правила для роботи шкіл в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень у роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.

Так, у навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території й заборонять організацію харчування на зразок шведського столу. Нововведення також зачеплять розклад і шкільний транспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які належать до "червоної" та "зеленої" зон залежно від епідемічної ситуації з COVID-19.

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