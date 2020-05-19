Карантин в Україні продовжать до 22 червня, але послаблять – Ляшко

Карантин в Україні продовжать до 22 червня. Водночас він буде істотно ослаблений. Але якщо кількість випадків коронавірусу стрімко падатиме, то, можливо, обмежувальні заходи взагалі скасують.

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Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

"Ми не розуміємо, як поводитиметься вірус влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми до 22 червня будемо продовжувати карантин, але він буде адаптивний, з пом'якшувальними заходами, але все залежатиме від епідситуації. Можливо, буде стрімке зниження кількості випадків, і карантин ми скасуємо", – заявив він.

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