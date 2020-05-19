Карантин в Україні продовжать до 22 червня, але послаблять – Ляшко

Вікторія Довгань Суспільство 11:06, 19.05.2020 Оновлено: 11:59, 19.05.2020

Карантин в Україні продовжать до 22 червня. Водночас він буде істотно ослаблений. Але якщо кількість випадків коронавірусу стрімко падатиме, то, можливо, обмежувальні заходи взагалі скасують.

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Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

"Ми не розуміємо, як поводитиметься вірус влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми до 22 червня будемо продовжувати карантин, але він буде адаптивний, з пом'якшувальними заходами, але все залежатиме від епідситуації. Можливо, буде стрімке зниження кількості випадків, і карантин ми скасуємо", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин в Україні і надалі послаблюватиметься тільки в разі стабільності трьох основних критеріїв.

  • Йдеться про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%) і кількість тестувань, що проводяться в кожному регіоні.

  • Також він зазначив, що коли показники певних регіонів відповідатимуть нормі, то там можна буде переходити на наступний рівень послаблення за таким графіком: 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.

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