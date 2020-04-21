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21 квітня • оновлено в 11:10
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Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: у МОЗ озвучили план

48.7т
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Уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови та дозволити громадянам відвідувати деякі об'єкти.

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Про це під час брифінгу 21 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що, незважаючи на послаблення, все буде суворо контролюватися для недопущення порушень обмежувальних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це зумовлено нашим наявним рівнем захворюваності та тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. Водночас МОЗ пропонуватиме відповідні пом'якшення карантиних заходів", – сказав міністр.

Карантин

Карантин

"Главком"

"Що це саме буде? Наприклад, прогулянки парками, але вони будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. До того ж ми пропонуватимемо відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але також із чіткими обмеженнями стосовно дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до певного закладу", – додав Степанов.

Підсумовуючи, він запевнив, що МОЗ планує ще низку пом'якшень карантинних обмежень, але всі вони чітко будуть регламентовані.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Билинский Владимир
Билинский Владимир
А зачем это всё. Карантин это для кого ?На Пасху сотни тысяч ели с одной ложки и ничего.
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
да, музей - єто важно для єкономики. и библиотека важна. да.) хотя от торговли футболками выхлоп таки повыше будет. но запустить транспорт, пусть даже с ограничениями по посадочнsм местам и контролем, но запустить. дать возможность зарабатывать от водиелей до тех, кому уже жизненно необходимо в офис или другое место труда. потому что без транспорта никто в музей или библиотеку не приедет. даже сотрудник музея или библиотеки.
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ivanov koly
ivanov koly
Карантин должен быть продлен, поскольку надвигается победобесие и диды на палках.
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