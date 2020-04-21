Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: у МОЗ озвучили план

Уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови та дозволити громадянам відвідувати деякі об'єкти.

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Про це під час брифінгу 21 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що, незважаючи на послаблення, все буде суворо контролюватися для недопущення порушень обмежувальних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це зумовлено нашим наявним рівнем захворюваності та тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. Водночас МОЗ пропонуватиме відповідні пом'якшення карантиних заходів", – сказав міністр.

Карантин "Главком"

"Що це саме буде? Наприклад, прогулянки парками, але вони будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. До того ж ми пропонуватимемо відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але також із чіткими обмеженнями стосовно дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до певного закладу", – додав Степанов.

Підсумовуючи, він запевнив, що МОЗ планує ще низку пом'якшень карантинних обмежень, але всі вони чітко будуть регламентовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину в Україні щонайменше до 12 травня через пандемію коронавірусу. Водночас він анонсував певні послаблення режиму.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський аналогічно висловив готовність до часткового та поступового пом'якшення умов карантину. За його словами, все залежатиме від того, яка ситуація складеться з COVID-19 в Україні, особливо після Великодня.

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