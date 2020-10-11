Карантин в Україні посилять: що вирішили на нараді в Зеленського

Під час останньої наради у президента України Володимира Зеленського ухвалено низку рішень щодо боротьби з епідемію коронавірусу (СOVID-19).

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, карантин буде посилено вибірково, де відчутно не страждає економіка.

"У червоних і помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятися. Масові "гулянки" у клубах завершилися. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитися на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається", – зазначив він.

За словами Радуцького, ВНЗ тимчасово переводяться на дистанційне навчання.

"Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників і студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка. Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь і дідусів – це також і їхня відповідальність", – наголосив нардеп.

Водночас осінні канікули у школах мають розпочатися раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують уже наступного тижня, до 15 жовтня.

Зеленський доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються під час лікування ускладнень коронавірусу. Має бути встановлено незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.

За наказом президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів у разі перевантаження медичних закладів першої та другої хвиль. Закуповується все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні.

"Госпіталі плануємо розміщувати в наявних великих приміщеннях – у Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові", – сказав Радуцький.

Також Зеленський доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшиться кількість ліжкомісць.

"Залучаємо інтернів і студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів із СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", – повідомив депутат.

За наказом президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів із 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупівлю реагентів і лабораторного обладнання.

Крім того, Зеленський доручив розв'язати проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць sз хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

За словами Радуцького, єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму – запровадження відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню COVID-19. Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні вже з 12 жовтня можуть посилити карантин.