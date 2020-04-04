Карантин в Україні посилили: юрист пояснив кого і як покарають

З 6 квітня в Україні будуть діяти більш жорсткі правила карантину, згідно з якими не можна буде з'являтися в громадських місцях без маски, в кількості більше двох осіб і без документів. Юристи пояснили, які у українців залишаються права.

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Адвокат Іван Ліберман розповів "КП в Україні", що якщо ви вважаєте, що дотримувалися санітарних заходів, то маєте право не підписувати адміністративний протокол, поки на місце не прибуде ваш адвокат.

"Коли немає свого, викликайте адвоката по лінії безкоштовної юридичної допомоги. Якщо поліцейський відмовляється чекати – а на приїзд юриста в умовах, коли не ходить транспорт, може піти кілька годин, – напишіть в протоколі зауваження, що вам не забезпечили конституційне право на захист, але сам документ не підписуйте ", – зазначив він.

Поліцейський змушений буде знайти двох понятих, щоб зафіксувати відмову. А суд не визнає протокол з відмовою надати адвоката.

Ілюстрація pixabay.com

Влада наказує не ходити більше двох осіб, за винятком батьків з дітьми. Але що буде, якщо дитина вже досяг повноліття і вийшов з батьком і матір'ю в магазин, щоб купити побільше продуктів?

"Порушення не поширюється на осіб, які є членами однієї сім'ї, тобто проживають разом і контактують один з одним поза громадськими місцями. Якщо поліцейський відмовиться це визнати, спільне проживання можна буде довести в суді", – підкреслив адвокат.

Тепер під забороною парки, сквери, лісосмуги, набережні, тобто всі місця, які вважаються зонами відпочинку. Але якщо людина йде через парк у справі, наприклад, в магазин?

"Відокремити прогулянку від ділового переходу юридично неможливо. Можна тільки роз'яснити правоохоронцю вашу мету. Якщо він наполягає на складанні протоколу, викликайте адвоката і не підписуйте без нього протокол. Тобто виконуєте вище зазначену рекомендацію", – пояснив Ліберман.

Крім цього, він вважає, що зони, де можна знаходитись, повинні бути позначені відповідними знаками.

Пропуск в парки і лісопарки отримують тільки люди, які змушені перебувати там за службовою необхідністю або вигулювати своїх вихованців.

"Якщо в постанові Кабміну конкретно вказана формулювання про домашніх тварин, то під цю категорію підпадають всі вихованці. Хоч бульдог, хоч хом'ячок", – додав юрист.

Якщо суд все-таки накладе штраф в розмірі 17 тис. грн за порушення умов карантину, його можна буде оскаржити в апеляційному порядку. Якщо програти апеляцію і відмовитися платити, то стягнення можуть звернути на банківські рахунки або майно.

Якщо і цього немає, то виконавче провадження закриють, але ваше ім'я зависне в реєстрі боржників: штраф + 10%. Коли з'явиться банківський рахунок, ці гроші можуть списати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців та оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Окрім усього іншого, забороняється з 6 квітня: перебування в громадських місцях без одягненої маски, респіратора; переміщення групою більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків тощо.

Також Шмигаль заявив, що українці наприкінці квітня повернуться на роботу, громадський транспорт запустять, проте карантин для студентів і школярів продовжиться.

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