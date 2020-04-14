Після Великодніх свят в Україні можна було би послабити карантинні обмеження через COVID-19, дозволивши населенню прогулянки, а масковий режим слід залишити для тих професій, які мають багато контактів із людьми.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. Водночас, за його словами, громадський транспорт варто запускати насамкінець, оскільки значне скупчення громадян може спровокувати найбільш сприятливі умови для поширення вірусу.

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"Після Великодня можна було би знімати останні додаткові обмеження, які вводилися за принципом "краще пошкодувати та зробити, ніж не зробити та пошкодувати". Слід дозволити людям бувати на свіжому повітрі, а загальний масковий режим, який є малоефективним для населення, краще залишити для тих професій, які контактують із великою кількістю осіб. Це працівники магазинів, аптек, поліції. Громадський транспорт варто запускати в останню чергу. Це місця масового скупчення, тісний контакт і найбільш сприятливі умови для поширення вірусу", – зауважив він.

Карантин в Україні

За словами лікаря, також варто відновити роботу великих підприємств, а от розважальні центри та спортивні заклади відкривати якомога пізніше.

"Це можна робити тільки тоді, як матимемо об’єктивні дані, що більшість населення перехворіло та має імунітет або ж коли буде різке зниження кількості нових випадків, які надходять на лікування в стаціонари. Щоб запустити залізничне й автобусне сполучення, теж слід знати реальну кількість хворих. Якщо перехворіло мало людей – громадський транспорт може спровокувати чергову хвилю вірусу", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Протас радив запустити тестування серед населення на наявність імунітету до вірусу, щоб не допустити збільшення кількості інфікованих коронавірусом після послаблення карантину в Україні.