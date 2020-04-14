Після пасхальних свят в Україні можна було би послабити карантинні обмеження через COVID-19, дозволивши людям прогулянки, а масковий режим слід залишити для тих професій, які мають масові контакти з людьми.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. При цьому, за його словами, громадський транспорт варто запускати в останню чергу, оскільки масове скупчення людей може спровокувати найбільш сприятливі умови для поширення вірусу.

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"Після Пасхи можна було би знімати останні додаткові обмеження, які вводилися за принципом "краще пожаліти і зробити, ніж не зробити і пожаліти". Слід дозволити людям бувати на свіжому повітрі, а загальний масковий режим, який є малоефективним для населення, краще залишити для тих професій, які контактують із великою кількістю людей. Це працівники магазинів, аптек, поліції. Громадський транспорт слід запускати в останню чергу. Це місця масового скупчення, тісний контакт і найбільш сприятливі умови для поширення вірусу", – відмітив він.

Карантин в Україні

За словами лікаря, також варто запустити роботу великих підприємств, а от розважальні центри та спортивні заклади відкривати в останню чергу.

"Це можна робити тільки тоді, як матимемо об’єктивні дані, що більшість населення перехворіло і має імунітет або ж коли буде різке зниження кількості нових випадків, які поступають на лікування в стаціонари. Щоб запустити залізничне й автобусне сполучення, теж слід знати реальну кількість хворих. Якщо перехворіло мало людей – громадський транспорт може спровокувати чергову хвилю вірусу", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Протас радив запустити тестування серед населення на наявність імунітету до вірусу, щоб не допустити збільшення кількості інфікованих на коронавірус після послаблення карантину в Україні.

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