Карантин в Україні: нардеп назвав дві зони найбільшого ризику

В Україні найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу являють церкви і метро, тому влада має докласти зусиль для їх закриття на час карантину.
Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи обмежувальні заходи в зв'язку зі спалахом COVID-19 в Україні.
"Що стосується метро у великих містах – це одна з найбільш вразливих зон з точки зору поширення інфекції. Тому, як би це не було жорстко по відношенню до певних економічних процесів, метро треба зачиняти", – підкреслив депутат.
"Метро і церкви – дві зони найбільшого потенційного ризику. Тому, на моє переконання, треба багато зусиль докласти, щоб все-таки їх закрити", – додав Безгін.
При цьому депутат вважає, що обмеження на кількість пасажирів у салоні громадського транспорту до 20 осіб навряд чи буде ефективним заходом по боротьбі з коронавірусом.
"Є нюанс – ментальні особливості. Якби ми жили в умовній Австрії або Німеччині, ця проблема не стояла б, оскільки громадяни займалися б самоконтролем. У нас без жорсткого адміністративного контролю це, на жаль, працювати не буде", – пояснив він.
ukranews.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.
Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа-і автобусне міжміське і міжобласне сполучення.
Міські перевезення можуть здійснювати до 10 осіб у маршрутних таксі та в таксі і до 20 осіб у тролейбусах, вагонах і трамваях.
Верховна Рада 17 березня ухвалила закон, спрямований на протидію коронавірусу. Він передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину.
Також президент Володимир Зеленський висловився про необхідність заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії.
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