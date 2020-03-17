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17 березня • оновлено в 16:55
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Карантин в Україні: нардеп назвав дві зони найбільшого ризику

4.1т
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В Україні найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу являють церкви і метро, тому влада має докласти зусиль для їх закриття на час карантину.

Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи обмежувальні заходи в зв'язку зі спалахом COVID-19 в Україні.

"Що стосується метро у великих містах – це одна з найбільш вразливих зон з точки зору поширення інфекції. Тому, як би це не було жорстко по відношенню до певних економічних процесів, метро треба зачиняти", – підкреслив депутат.

"Метро і церкви – дві зони найбільшого потенційного ризику. Тому, на моє переконання, треба багато зусиль докласти, щоб все-таки їх закрити", – додав Безгін.

При цьому депутат вважає, що обмеження на кількість пасажирів у салоні громадського транспорту до 20 осіб навряд чи буде ефективним заходом по боротьбі з коронавірусом.

"Є нюанс – ментальні особливості. Якби ми жили в умовній Австрії або Німеччині, ця проблема не стояла б, оскільки громадяни займалися б самоконтролем. У нас без жорсткого адміністративного контролю це, на жаль, працювати не буде", – пояснив він.

Карантин в Україні: нардеп назвав дві зони найбільшого ризику

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу карантин
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