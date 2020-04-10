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10 квітня • оновлено в 18:18
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Карантин в Україні можуть скасувати на початку травня – Геращенко

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Карантин через коронавірус в Україні, найімовірніше, закінчиться або буде ослаблений вже в першій декаді травня.

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Про це в онлайн-інтерв'ю "Гордону" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, підкресливши, що така оцінка ситуації обґрунтована прогнозами провідних експертів-вірусологів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Закінчиться тоді, коли президент, уряд і всі громадяни будуть впевнені в тому, що завдяки вжитим обмежувальним заходам у країні вдалося зупинити епідемію. Думаю, що це буде перша декада травня", – сказав він.

Геращенко вважає, що карантин в Україні можуть скасувати на початку травня

Геращенко вважає, що карантин в Україні можуть скасувати на початку травня

За його словами, і Всесвітня організація охорони здоров'я, і епідеміологи позитивно оцінюють результати запроваджених обмежувальних заходів у всьому світі.

"Якщо порівняти хід захворюваності в Україні та інших країнах, то здається, що завдяки карантину нам вдалося затримати розвиток вірусу", – переконаний Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України карантин
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