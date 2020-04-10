Карантин в Україні можуть скасувати на початку травня – Геращенко

Карантин через коронавірус в Україні, найімовірніше, закінчиться або буде ослаблений вже в першій декаді травня.
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Про це в онлайн-інтерв'ю "Гордону" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, підкресливши, що така оцінка ситуації обґрунтована прогнозами провідних експертів-вірусологів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Закінчиться тоді, коли президент, уряд і всі громадяни будуть впевнені в тому, що завдяки вжитим обмежувальним заходам у країні вдалося зупинити епідемію. Думаю, що це буде перша декада травня", – сказав він.
Геращенко вважає, що карантин в Україні можуть скасувати на початку травня
За його словами, і Всесвітня організація охорони здоров'я, і епідеміологи позитивно оцінюють результати запроваджених обмежувальних заходів у всьому світі.
"Якщо порівняти хід захворюваності в Україні та інших країнах, то здається, що завдяки карантину нам вдалося затримати розвиток вірусу", – переконаний Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть суворо дотримуватися карантину, то є високий шанс того, що з 24 квітня він почне слабшати.
А голова партії "Слуга народу" й перший заступник голови фракції СН в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
В РНБО ж вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше як в другій половини травня.
Пізніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що робити прогнози про закінчення карантину в Україні через коронавируса можна буде не раніше кінця нинішніх обмежувальних заходів, які діють до 24 квітня.
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