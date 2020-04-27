Карантин в Україні можуть скасувати достроково! Шмигаль озвучив головні умови

Процес виходу України з карантину може бути завершений набагато раніше, ніж очікувалося.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Facebook зазначив, що все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Він висловив надію, що 11 травня, як і планувалося, стане "відправною точкою", проте наступні етапи не прив'язані до конкретних дат.

"Якщо уряд буде бачити, що кількість хворих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу", – розповів він, зазначивши, що карантин може бути посилений, якщо ситуація повернеться в гіршу сторону.

Шмигаль повідомив, що в Кабміні готуються до відновлення поступової роботи ринків, кафе, спортзалів та інших закладів.

"Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цієї середи ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. На окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів. Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо", – повідомив прем'єр.

Денис Шмигаль

Як писав OBOZREVATEL, напередодні заступник глави МОЗ Віктор Ляшко підтвердив, що Україна може перейти з першого етапу виходу з карантину відразу на третій.

Влада офіційно заявляла, що ситуація з COVID-19 знаходиться під контролем. Станом на ранок 27 квітня зафіксовано 9009 інфікованих, з яких майже 900 осіб вже вилікувалися, а померли 220.

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